Polizei Essen

POL-E: Essen: Känguru flieht in den Wald

Essen (ots)

45257 E.-Kupferdreh: Einen ungewöhnlichen Anruf erhielt die Einsatzleitstelle der Polizei in der Nacht von Freitag (31.5.) auf Samstag (1.6.). Der Anrufer teilte mit, dass im Bereich des Priembergweg in Kupferdreh ein Känguru frei herum laufen würde. Feuerwehr und Polizei machten sich auf den Weg, um das Tier einzufangen. In der Zwischenzeit meldete sich der Anrufer erneut und teilte mit, dass er das Känguru jetzt auf dem Arm hätte, er es aber nicht mehr lange festhalten könne. Als die Beamten am Einsatzort eintrafen, hat sich das Tier befreien können und war in den Wald geflüchtet. Ermittlungen hinsichtlich des Halters des Kängurus durch die Polizei laufen. uf

