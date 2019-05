POL-E: Essen/Gelsenkirchen: Fotofahndung nach EC-Karten Dieb - Wer kennt den abgebildeten Mann?

Polizei Essen

45279 E-Freisenbruch/ 45884 GE-Rotthausen: Am Mittwoch, 23. Januar gegen 13:15 Uhr, brach ein bislang unbekannter Täter in ein geparktes Fahrzeug auf dem Hellweg ein und stahl die im Auto befindliche Handtasche. Neben einigen typischen Wertgegenständen befand sich auch die Geldbörse samt EC-Karte in der Handtasche. Diese wurde einige Minuten später an einem Geldautomaten in Gelsenkirchen Rotthausen genutzt. Dabei wurde ein unbekannter Mann videografiert. Mit einem Bild aus dem Video sucht die Polizei nun den Tatverdächtigen. Wer kennt den abgelichteten Mann oder kann Hinweise zu seinem Aufenthaltsort geben? Hinweise nimmt der Ermittler des Kriminalkommissariats 32 unter der Rufnummer 0201/829-0 entgegen. (ChWi)

