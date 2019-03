Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neckarau: In Firmengebäude zwei Automaten aufgebrochen - Zeugen gesucht!

Mannheim (ots)

In der Casterfeldstraße, in Höhe der Dannstadter Straße, brach ein bislang Unbekannter am frühen Montag, gegen 0:30 Uhr, in die Räumlichkeiten eines Dienstleistungsunternehmens ein und hebelte dort zwei Automaten auf. Der Unbekannte hatte eine Tür aufgebrochen und war so in den Aufenthaltsraum der Firma gelangt, wo er sich an einem Kaffee- und einem Getränkeautomaten zu schaffen machte. Aus einem der Automaten stahl der Täter eine Geldkassette mit Bargeld in noch unbekannter Höhe. Ob der Unbekannte auch die Büroräume aufsuchte, kann derzeit noch nicht gesagt werden. Die Schadenshöhe steht ebenfalls noch nicht fest.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Neckarau unter Tel.: 0621/83397-0 in Verbindung zu setzen.

