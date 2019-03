Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Schulhauseinbruch - Zeugen gesucht

Heidelberg (ots)

In der Zeit zwischen Freitagabend, 19 Uhr und Samstagmorgen, 8 Uhr brachen bislang nicht ermittelte Täter in die Elisabeth-von-Thadden-Schule in der Klostergasse im Heidelberger Stadtteil Wieblingen ein. Zugang verschafften sich die Einbrecher über eine eingeschlagene Fensterscheibe. In einem Raum wurde ein Schrank geöffnet und durchsucht. Ob die Täter Gegenstände gestohlen haben, ist bislang noch nicht abschließend geklärt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei den Beamten des Polizeireviers Heidelberg-Süd, Tel.: 06221/3418-0, zu melden.

