Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Hochwertige Fahrräder aus Hinterhof gestohlen - Ermittlungen dauern noch an Wer kann Hinweise geben ?

Heidelberg (ots)

Aus dem Hinterhof eines Anwesens in der Handschuhsheimer Landstraße stahlen in der Nacht zum Freitag vergangener Woche (14./15.03.) bislang unbekannte Täter sechs hochwertige Fahrräder. Die Diebstähle wurden am Freitagmorgen bemerkt und Anzeige bei der Polizei erstattet. Da die Geschädigten noch nicht weiter befragt werden konnten, sind die Höhe des Gesamtschadens, wie auch Details zu den gestohlenen Rädern, noch nicht bekannt.

Zeugen oder Anwohner, die in der Nacht zum Freitag verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Heidelberg-Nord, Tel.: 06221/4569-0, in Verbindung zu setzen.

