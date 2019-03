Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schriesheim: Matheisemarkt Mehrere Verkaufsstände von Unbekannten heimgesucht... Sach- und Diebstahlsschaden von mehreren hundert Euro

Schriesheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Die Planen mehrerer Verkaufsstände bzw. -zelte in der Bismarck-/Friedrichstraße schlitzten am frühen Sonntagmorgen bislang Unbekannte auf und entwendeten diverse Waren. Darunter eine Vielzahl an Uhren sowie Handtaschen. Einer Standbetreiberin, die hinter ihrem Stand in der Friedrichstraße schlief, fiel gegen 5 Uhr am Sonntagfrüh eine verdächtige Person auf. Bei dessen Flucht verlor die Person eine der gestohlenen Handtaschen. Im Bereich der Kirchstraße konnten schließlich mehrere Uhrenverpackungen aufgefunden und auch sichergestellt werden. Die Ermittlungen des Polizeipostens Schriesheim dauern aktuell noch an. Zeugen, die am Sonntagfrüh verdächtige Beobachtungen oder gar Personen wahrgenommen haben, werden gebeten, Kontakt mit den Beamten des Polizeipostens Schriesheim, Tel.: 06203/61301, aufzunehmen.

