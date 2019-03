Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sandhausen: Versuchter Schulhauseinbruch... Wer hat Verdächtiges bemerkt ? Hinweise an den Polizeiposten Sandhausen

Sandhausen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Zutritt in den Vorraum des Gymnasiums in der Albert-Schweitzer-Straße verschafften sich in der Nacht zum Sonntag bislang unbekannte Täter, indem sie die Haupteingangstüre brachial aufhebelten. Die dahinter befindlichen Zwischentüren blieben von den Tätern unberührt, im Innern der Schule befanden sie sich somit nicht.

Ob die Täter bei ihrer Tat gar gestört wurden oder durch die Alarmauslösung von ihrem weiteren Vorhaben abließen, ist noch ungeklärt. Einbruchszeit und gleichzeitig Alarmauslösung war kurz nach 1 Uhr in der Nacht zum Sonntag.

Der Polizeiposten Sandhausen hat die Ermittlungen übernommen und nimmt sachdienliche Hinweise unter Tel.: 06224/2481, oder aber das Polizeirevier Wiesloch unter Tel.: 06222/57090, entgegen.

