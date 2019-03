Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Helmstadt-Bargen: Versuchter Einbruch in der Asbacher Straße Wer hat Beobachtungen gemacht ? Hinweise an die Polizei

Helmstadt-Bargen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Bislang nicht ermittelte Täter versuchten zwischen dem vergangenen Donnerstag (14.03.) und Sonntagnachmittag in das Jugendhaus der Gemeinde Helmstadt-Bargen in der Asbacher Straße einzubrechen. Die Täter machten sich an einer Holztüre sowie an einem Rollladen zu schaffen, konnten aber nicht bis in die Innenräume vordringen. Weshalb die Täter von ihrem Vorhaben abließen, ist bislang unklar.

Am Sonntag gegen 15 Uhr wurde der versuchte Einbruch bemerkt und Anzeige bei der Polizei erstattet. Die Beamten des Polizeireviers Sinsheim nehmen unter Tel.: 07261/6900 sachdienliche Hinweise entgegen. In welcher Höhe Sachschaden entstand, ist ebenfalls noch nicht geklärt.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Ulrike Mathes

Telefon: 0621 174-1106

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell