Wolfenbüttel (ots) - Schladen: Verkehrsunfallflucht, Zeugen gesucht

Sonntag, 18.11.2018, gegen 10:55 Uhr

Ein bislang unbekannter Autofahrer befuhr am Sonntagvormittag die Landesstraße 511 aus Richtung Göddeckenrode kommend, um dann auf die Bundesstraße 82 nach links in Richtung Schladen einzubiegen. Hierbei missachtete er die Vorfahrt eines 51-jährigen Autofahrers, der auf der Bundesstraße 82 ebenfalls in Richtung Schladen unterwegs war. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden wich der 51-Jährige nach rechts aus, überfuhr ein Verkehrszeichen und landete mit seinem Auto im Straßengraben. Der mutmaßliche Unfallverursacher setzte seine Fahrt in Richtung Schladen unbekümmert fort. Am PKW des 51-Jährigen entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von zirka 2500,-- Euro. Das Auto musste abgeschleppt werden. Bei dem unfallverursachenden Auto soll es sich um einen dunklen Audi A 6, Kennzeichen M-... , gehandelt haben. Hinweise: 05331 / 933-0.

Destedt: Dachstuhl eines Einfamilienhauses brennt nieder

Montag, 19.11.2018, gegen 00:15 Uhr

Aus bislang ungeklärter Ursache gerieten am frühen Montagmorgen in Destedt, Am Jödebrunnen, vermutlich zunächst ein Carport und ein Anbau in Brand. Das Feuer griff dann auf das angrenzende Einfamilienhaus über, so dass in der Folge der Dachstuhl in Voll-brand geriet. Letztendlich konnte das Feuer durch eingesetzten Feuerwehren aus Destedt, Cremlingen, Hemkenrode, Abbenrode und Wolfenbüttel sowie der Berufsfeuerwehr aus Braunschweig unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Das Haus sowie ein vor dem Haus parkender PKW wurden erheblich beschädigt. Zur entstandenen Schadenshöhe können derzeit keine Angaben gemacht werden, sie dürfte sich aber im sechsstelligen Bereich bewegen. Glücklicherweise wurden bei dem Brand keine Personen verletzt. Die Spezialisten der Polizei haben die Ermittlungen zur Feststellung der Brandursache aufgenommen. Weitere Angaben können derzeit nicht gemacht werden.

