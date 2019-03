Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Käfertal: Tresor aus Bäckerei entwendet

Mannheim (ots)

Im Zeitraum von Samstagabend bis zum frühen Morgen verschaffte sich ein bislang unbekannter Einbrecher Zutritt in die Räumlichkeiten einer Bäckerei in der Waldstraße. Der Täter warf die Schaufensterscheibe eines Baumarkts mit einem Stein ein und gelang so in das Gebäudeinnere. Hier entnahm den Tresor aus der im selben Gebäude befindlichen Bäckerei. Darin befanden sich Einnahmen von mehreren tausend Euro. An der Schaufensterscheibe entstand ein Sachschaden von 4.000 EUR. Die Beamten des Polizeireviers Mannheim-Sandhofen haben die Ermittlungen aufgenommen.

