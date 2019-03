Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Friesenheimer Insel: Stromaggregate und Schweißgerät von Firmengelände gestohlen - Wer hat Verdächtiges beobachtet?

Mannheim (ots)

Von einem Firmengelände in der Mühlenstraße entwendeten bislang unbekannte Täter im Zeitraum von Freitag, 20:15 Uhr und Samstag, 9:30 Uhr, drei Stromaggregate und ein Schweißgerät im Gesamtwert von über 3.500 Euro. Die Unbekannten brachen gewaltsam den mit einem Schloss gesicherten Bauzaun auf und gelangten so auf das Gelände. Sie nahmen die Geräte, welche unter zwei geparkten Sattelaufliegern gelagert waren, an sich und luden diese in ein Fahrzeug, vermutlich in einen Transporter. Da die Aggregate jeweils ein Gewicht von etwa 100kg hatten, geht die Polizei davon aus, dass es sich um mehrere Täter gehandelt haben muss.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt unter Tel.: 0621/3301-0 in Verbindung zu setzen.

