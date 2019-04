Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Diebstahl der anderen Art

Offenburg (ots)

Die Beamten des Polizeireviers Offenburg ermitteln seit Montagabend gegen einen noch unbekannten Langfinger. Der Angestellte eines Kaufhauses in der Okenstraße meldete kurz vor 22 Uhr, wie der Unbekannte nicht nur sein im Einkaufswagen befindliches Erworbenes in seinen Pkw einlud, sondern den Einkaufswagen gleich mit. Nachdem das metallene Transportmittel verstaut war, suchte der dreiste Dieb das Weite. Die Ermittler haben ein Strafverfahren wegen Diebstahls eingeleitet. Ob eine ähnliche Tat kurz zuvor bei einem Baumarkt in der Straße "Am Sundheimer Fort" in Kehl mit dem Vorfall in Verbindung steht, wird derzeit geprüft. Hier wurde ein 46 Jahre alter Mann gegen 19.30 Uhr dabei erwischt, wie er ebenso einen Einkaufswagen in sein Fahrzeug einlud. Er sieht sich nun mit Ermittlungen wegen Diebstahls konfrontiert.

