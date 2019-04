Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Schirm verbogen

Zeugen gesucht

Baden-Baden (ots)

Der noch unbekannte Fahrer eines mutmaßlich höheren Fahrzeuges war im Verlauf des frühen Montagmorgens auf der Luisenstraße in Richtung Leopoldsplatz unterwegs. Zwischen 2 Uhr und 8.50 Uhr dürfte er hierbei mit einem unweit der Fahrbahn positionierten Terrassenschirm kollidiert sein. Dieser wurde verbogen und zog hierdurch zwei Glasscheiben eines angrenzenden Restaurants in Mitleidenschaft. Es entstand ein geschätzter Schaden von rund 1.500 Euro. Ohne den Vorfall zu melden, suchte der Unfallverursacher das Weite. Die ermittelnden Beamten des Polizeireviers Baden-Baden sind nun auf der Suche nach Zeugen. Hinweise werden an die Telefonnummer: 07221 680-0 erbeten.

/ya

