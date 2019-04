Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Ein Leichtverletzter und hoher Sachschaden

Rastatt (ots)

Da ein 59 Jahre alter Fahrer eines Nissan am frühen Dienstagmorgen bei der Ausfahrt Rastatt-Nord an der Ampel zur B462 nach ersten Erkenntnissen das dortige Rotlicht missachtete, kam es zu einem Unfall mit einem Leichtverletzten. Der mutmaßliche Unfallverursacher kollidierte mit dem bevorrechtigten BMW eines 44-Jährigen. Der Mittvierziger musste später durch alarmierte Kräfte des Rettungsdienstes in ein Krankenhaus gebracht werden. Die hinzugerufenen Beamten des Polizeireviers Rastatt bilanzierten einen Gesamtschaden von rund 30.000 Euro.

/ya

