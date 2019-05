Polizei Essen

POL-E: Essen: Marihuanageruch führt zu einer großen, professionellen Plantage - Verdächtige festgenommen

Essen (ots)

45355 E-Borbeck: Zeugen bemerkten am Dienstagabend (28. Mai, 19:44 Uhr) einen starken Marihuanageruch, welcher aus einer Lichtschachtabdeckung an einer Häuserzeile am Leimgardtsfeld strömte. Die Beamten entdeckten kurz darauf eine Lagerhalle, die vollständig für den Betrieb einer großen Marihuana-Plantage eingerichtet wurde. Sie entdeckten typische Utensilien zum Aufbau einer Plantage: Werkzeuge für Gartenarbeit, Ventilatoren, Temperaturregler und Lüftungsrohre. In zwei weiteren, abgetrennten Bereichen fanden sie Plantagen mit mehr als 1000, zirka 60 - 120 cm großen und nicht abgeernteten Pflanzen. Weil vermutet wurde, dass die Betreiber wieder zur Lagerhalle zurückkommen, bezogen zivile Beamte in der Nähe der Lagerhalle Posten. Am Folgetag konnten tatsächlich vier Männer festgenommen werden, die im Verdacht stehen, die Plantage betrieben zu haben. Drei Männer mit niederländischer Staatsangehörigkeit (51/50/37), sowie ein Deutscher (54) wurden festgenommen. Bei anschließenden kriminalpolizeilichen Maßnahmen entdeckten die Beamten eine Vielzahl weiterer Beweismittel. Gegen die drei Niederländer erwirkte ein Richter Haftbefehl, der deutsche Verdächtige durfte die Wache wieder verlassen. Die Ermittlungen dauern an. (ChWI)

