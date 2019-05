Polizei Essen

POL-E: Essen: Schwarzer BMW aus Einfahrt gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Essen (ots)

45219 E.-Kettwig: Unbekannte haben am Dienstag, 28. Mai, in der Zeit von 22.30 Uhr bis 23.45 Uhr, in Kettwig einen schwarzen BMW 5er gestohlen. Der Kombi war in einer Garageneinfahrt im Kemmannsweg geparkt, als der oder die Diebe vermutlich das Funksignal des Autoschlüssels verlängerten und mit dem Wagen davon fuhren. Bei dem gestohlenen Auto handelt es sich um einen schwarzen 5er BMW Kombi mit klaren Scheiben, Alufelgen, anthrazitfarbenen Ledersitzen und das amtliche Kennzeichen "E-MM-207". Die Polizei sucht nun Zeugen, die am Tatabend Verdächtiges in der Nähe gesehen haben. Auch Hinweise auf den Verbleib des gestohlenen BMWs nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0201/829-0 entgegen. /bw

