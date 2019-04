Polizei Bielefeld

POL-BI: Randalierer beschädigten geparkte PKWs - Polizisten schnappten Täter

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Jöllenbeck/ Innenstadt-

Am Wochenende meldeten Zeugen Randalierer in der Straße Im Langen Siek sowie in der Bleichstraße. Die Randalierer beschädigten an mehreren Fahrzeugen die Außenspiegel. Polizisten erwischten die Täter und fertigten Strafanzeigen.

In der Nacht von Freitag auf Samstag, den 30.03.2019, fiel einem 34-jährigen Bewohner der Straße Im Langen Siek gegen 00:40 Uhr eine Männergruppe auf. Einer der Männer trat an seinem geparkten Audi A3 den Außenspiegel ab. Der Täter ging in Begleitung zweier Männer in Richtung Jöllenbecker Straße davon. Sie traten und schlugen dabei an einem Audi und einem VW Passat die Außenspiegel ab. Der Zeuge informierte sofort die Polizei, beschrieb die Täter und nahm die Verfolgung auf. An der Jöllenbecker Straße trafen die Beamten auf die drei jungen Männer. Anhand der Beschreibung erkannten sie einen 21-jähriger Bielefelder als den Haupttäter wieder. In seiner Begleitung befanden sich zwei 21-Jährige Bielefelder.

Sonntagmorgen gegen 06:20 Uhr bemerkte ein 36-jähriger Bielefelder einen Täter, der an einer A-Klasse an der Bleichstraße den Außenspeigel abtrat. Der Zeuge rief die Polizei und nahm die Verfolgung des Täters über die Bleichstraße in Richtung stadtauswärts auf, verlor ihn aber aus den Augen. Ein 49-jähriger Anwohner wachte durch laute Geräusche von der Bleichstraße auf. Er trat vor die Haustür und sah den jungen Mann neben einem PKW Toyota mit einem abgetretenen Außenspiegel stehen. Der Jugendliche flüchtete die Bleichstraße weiter in Richtung stadtauswärts. Der Anwohner benachrichtigte ebenfalls die Polizei und beschrieb den flüchtigen Täter. Die Polizisten griffen den alkoholisierten 16-jährigen Bielefelder in der Bleichstraße, nahe der Wilhelm-Bertelsmann-Straße, auf. Insgesamt fanden die Beamten sechs beschädigte Kraftfahrzeuge.

