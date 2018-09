POL-CE: Abbiegender Fahrradfahrer kollidiert mit PKW

Faßberg (ots) - Ein 89-jähriger Fahrradfahrer aus Faßberg stieß am 09. September zur Mittagszeit mit einem PKW Audi zusammen und verletzte sich hierbei leicht. Außerhalb der Gemeinde Faßberg befuhr der 89-Jährige den "Waldweg" in Richtung Schmarbeck. Ein 25-jähriger Fahrzeugführer, der den "Waldweg" in selbige Richtung befuhr, beabsichtigte den Fahrradfahrer zu überholen. Als dieser zum Überholen ansetzte, bog der Fahrradfahrer unvermittelt nach links in Richtung des dortigen Friedhofes ab. Der 25-Jährige reagierte mit einer Gefahrenbremsung. Der seitliche Zusammenstoß war aber nicht mehr zu verhindern. Der 89-Jährige stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Der Gesamtschaden wurde auf 5000,- Euro geschätzt.

