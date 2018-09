POL-CE: Täter dringt zur Nachtzeit in ein Einfamilienhaus ein

Bostel (ots) - Von Freitag auf Samstag (7./8. Sept.)drang ein unbekannter Täter zwischen 20.00 Uhr und 02.15 Uhr in ein Wohnhaus in der Straße Böhneberg in Bostel ein. Nach dem gewaltsamen Öffnen der Terrassentür wurden weitere Türen im Wohnhaus aufgebrochen, sämtliche Räumlichkeiten aufgesucht und hier vorgefundene Behältnisse geöffnet. Der angerichtete Schaden liegt im vierstelligen Bereich. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden (05141/277215).

