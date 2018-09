POL-CE: Celle - Einbruch in Handyladen

Celle (ots) - Kriminelle drangen in der Nacht zu Freitag (07.09.2018) um kurz nach 03.00 Uhr gewaltsam in einen Handyladen in der Hannoverschen Heerstraße ein. Aus dem Shop entwendeten sie mehrere hochwertige Handys. Anschließend flüchteten sie vom Tatort. Es entstand ein Schaden im vierstelligen Bereich. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen bitte an die Polizei Celle unter 05141/277-215.

