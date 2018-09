POL-CE: Celle - Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Celle (ots) - Am Dienstagmorgen (28.08.2018) kam es in der Planckstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein weißer Ssangyong war kurz vor dem Kreuzungsbereich zur Landgestütstraße rechtsseitig am Fahrbahnrand geparkt. Gegen 07.45 Uhr stellte die Geschädigte fest, dass ihre linke Fahrzeugseite deformiert war. Außerdem war roter Farbabrieb zu erkennen. Ein Zeuge hatte beobachtet, wie gegen 07.35 Uhr ein großer LKW (Sattelauflieger mit blauer Plane) aus Richtung Hannoverschen Straße kommend von der Planckstraße nach links in die Landgestütstraße abgebogen sei. Der LKW sei dabei mehrfach über den Gehweg gefahren und habe auch gewackelt. Dieser LKW könnte den weißen PKW beim Abbiegevorgang beschädigt haben. Die Polizei Celle sucht nun nach Zeugen, die Hinweise zu diesem LKW geben können (Tel.: 05141/277-215).

