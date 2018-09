POL-CE: Stadtteilmanagement "Alte Molkerei" und die Polizei in gemeinsamer Aktion

Blumlage (ots) - Am Donnerstag, 06.09.2018 fand zum wiederholten Male eine gemeinsame Fahrradwerkstatt vom Stadtteilmanagement "Alte Molkerei" und der Polizeiinspektion Celle in der Blumlage statt. Die Fahrradwerkstatt unterstützt Zweiradfahrer und sorgt im Schulterschluss mit der Polizei für die Verkehrssicherheit großer und kleiner Verkehrsteilnehmer. Im Fokus stehen hier im Besonderen die lichttechnischen Einrichtungen und auch die Bremsen. Die Hilfe zur Selbsthilfe kam bei Jung und Alt gut an. Die gegenseitige Unterstützung wurde hier praktiziert. Und so steht für Frau Kucher und Herrn Görke vom Stadtteilmanagement sowie Herrn Wiechmann als Verkehrssicherheitsberater der Polizei fest, dass es auch im Jahr 2019 wieder eine Fahrradwerkstatt geben wird.

