Polizei Bielefeld

POL-BI: Unbemerkter Griff in die Jackentasche

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Mitte - Zwei Unbekannten gelang es am Samstag, den 30.03.2019, einer Frau den Schlüssel aus der Tasche zu stehlen, während sie sie in ein Gespräch verwickelten.

Die 60-jährige Bielefelderin hielt sich gegen 05:15 Uhr zum Rauchen auf einem Gehweg an der August-Bebel-Straße auf. Zwei Männer sprachen sie an und baten sie, die Eingangstür zum Mehrparteienhaus zu öffnen, weil sie dort angeblich wohnten. Die Bielefelderin kannte die beiden jedoch nicht und verweigerte ihnen den Zutritt. Als die 60-Jährige später das Haus betrat, folgten ihr die Unbekannten und verwickelten sie im Hausflur abermals in ein Gespräch. Scheinbar gelang es ihnen dort, in die Jackentasche der Bielefelderin zu greifen und ein Schlüsselbund zu entwenden. Die Frau beschreibt die augenscheinlich alkoholisierten Täter als 1,70 Meter und 1,85 Meter groß. Beide hatten kurze, schwarze Haare. Einer von ihnen trug Locken. Beide Männer hatten ein südländisches Erscheinungsbild.

Hinweise zu den Tätern nimmt das Kriminalkommissariat 14 unter der 0521-5450 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell