POL-BI: Unfall mit 2 Verletzten auf der A2 bei Bielefeld

Bielefeld (ots)

Bu. Am 29.03.2019, um 15:11 Uhr, ereignete sich auf der A 2 in Fahrtrichtung Hannover in Höhe Bielefeld Süd ein Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen.

Eine 19-jährige Fahrerin aus Bad Salzuflen fuhr mit ihrem Ford auf der A 2 in Fahrtrichtung Hannover. Vor ihr bremste eine 61-jährige Fahrzeugführerin in ihrem Audi verkehrsbedingt stark ab. Dieses bemerkte die 19-jährige zu spät und fuhr auf.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

Die Fahrerinnen erlitten teils schwere Verletzungen und wurden in umliegende Bielefelder Krankenhäuser gebracht.

Während der Unfallaufnahme verlief der Verkehr nur einspurig und staute sich.

Gegen 16:00 Uhr wurde die Unfallstelle wieder freigegeben.

