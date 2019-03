Polizei Bielefeld

POL-BI: Betrunkene Pkw Fahrerin begeht Unfallflucht

Bielefeld (ots)

Am heutigen Samstag, gegen 00.18 Uhr, kam es auf der Oelmühlenstraße, in Höhe des Hauses Nr. 58, zu einem Verkehrsunfall, wobei eine alkoholisierte Smart Fahrerin vier geparkte Fahrzeuge beschädigte. Die 22jährige Fahrerin fuhr mit ihrem Osnabrücker Pkw Smart die Oelmühlenstraße aus Richtung August-Bebel-Straße kommend, in Fahrtrichtung Sieker. Hier kam sie nach der Einmündung zur Diesterwegstraße nach rechts von der Fahrbahn ab und streifte mit ihrem Pkw vier dort am Fahrbahnrand geparkte Fahrzeuge. Nach Zeugenaussagen wendete sie ihr schwer beschädigtes Fahrzeug und flüchtete in die Diesterwegstraße, wo sie schließlich durch die eintreffenden Polizeibeamten angetroffen wurde. Zwischenzeitlich war sie zunächst zu Fuß zur Unfallstelle zurückgekommen, hatte sich dann laut Zeugen aber wieder sofort schnell entfernt. Da die Fahrzeugführerin offensichtlich unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand, wurde ihr anschließend eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein, sowie ihr Fahrzeug wurden sichergestellt. Eine Verkehrsunfallfluchtanzeige wurde gefertigt. Es entstand ein Gesamtsachschaden von ca. 11.000 Euro. Zu größeren Verkehrsbeeinträchtigungen kam es aufgrund der Uhrzeit nicht.

