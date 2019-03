Polizei Bielefeld

POL-BI: Neun Einbrüche in Gaststätten der Bielefelder Innenstadt geklärt

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld, Herford / Mitte - Ermittler der Polizei Bielefeld können einem 35-jährigen Tatverdächtigen eine Serie von Einbrüchen in der Bielefelder Innenstadt nachweisen, nachdem er am 29.10.2018 nach einem Einbruch in einem Herforder Lokal festgenommen worden war.

Im August und September 2018 stellte die Polizei Bielefeld eine Häufung von Einbrüchen in Gaststätten fest. Der Einbrecher hatte es auf die Geldspielautomaten in den Lokalen abgesehen. Bereits zu diesem Zeitpunkt war ersichtlich, dass die Automaten auf ganz spezielle Weise geöffnet wurden. Somit gingen die zuständigen Ermittler der Kriminalpolizei bereits Ende September 2018 von einem Serientäter aus, dem sie mindestens sieben Taten im Bereich August-Bebel-Straße, Niederwall und Feilenstraße zuordneten. Einige dieser Taten wurden per Überwachungskamera gefilmt und zeigten einen Täter mit auffälliger Perücke. Eine Identifizierung war zunächst nicht möglich.

Am 29.10.2019 erwischten Herforder Polizisten den 35-Jährigen bei einem Einbruch in eine Spielhalle auf frischer Tat und nahmen ihn vorläufig fest. Aufgrund der Begehungsweise vermuteten die Bielefelder Beamten einen Zusammenhang zu den Taten in der Innenstadt. Sie konnten zudem ermitteln, dass der Tatverdächtige zuvor Kunde in einer Spielhalle in Bielefeld war, in die am 12.10.2018 eingebrochen worden war. Hier gelang es dem Tatverdächtigen, zehn Automaten aufzubrechen.

Erste Ergebnisse einer Auswertung aller Spuren, lassen darauf schließen, dass der Tatverdächtige an neun Einbrüchen in der Bielefelder Innenstadt beteiligt war. Der 35-Jährige ist weiterhin wegen Einbruchdiebstahls in Haft.

