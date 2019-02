Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Verkehrsunfall mit drei leicht verletzten Personen

53902 Bad Münstereifel, L 113 zw. Rheinbach und Scheuren (ots)

Am Samstag, den 16.02.2019, um 21.42 Uhr befuhr ein 21-jähriger Pkw-Fahrer aus Waldbreitbach (Landkreis Neuwied) die L113 von Rheinbach kommend in Richtung Scheuren. Im Kurvenbereich kam der junge Fahrer nach rechts von der Straße ab und fuhr in den Graben. Durch den Verkehrsunfall wurden der Unglücksfahrer und zwei Mitfahrerinnen (18 und 22 Jahre alt) leicht verletzt.

