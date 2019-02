Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Auto beschädigt und abgehauen - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Zu einer Unfallflucht kam es am Dienstag zwischen 11.20 Uhr und 11.40 Uhr auf dem Aldi-Parkplatz in der Bismarckstraße. Ihren Mazda MX5 parkte eine 36 Jahre alte Frau gegenüber dem Eingang vorwärts ein. Als sie von ihrem Einkauf zurückkam, bemerkte sie eine zirka vier Zentimeter lange, leicht weißfarbene Streifspur, mitten am Heckstoßfänger. Vermutlich wurde der Schaden in Höhe von rund 600 Euro beim Ausparken oder Wenden von einem anderen Fahrzeugführer verursacht. Zeugen, die Hinweise zum Unfallverursacher machen können werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Schopfheim (07622/666980) in Verbindung zu setzen.

