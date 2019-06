POL-E: Oberhausen/Essen: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Duisburg und der Polizei Essen - Mann durch Hammerangriff an Bushaltestelle lebensgefährlich verletzt - Zeugen gesucht

Polizei Essen

46145 OB-Sterkrade/45117 E.-Stadtgebiet: Am 28. Mai 2019 gegen 20:15 Uhr hat es in Oberhausen-Sterkrade, Bushaltestelle "Ledigenheim", einen Angriff auf einen 29-jährigen Mann gegeben. Eine oder mehrere bisher unbekannte Personen griffen den jungen Mann vermutlich mit einem Hammer oder einem ähnlichen Gegenstand an und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Der junge Mann wurde lebensgefährlich verletzt. Die Essener Polizei richtete noch am selbigen Tag eine Mordkommission ein und ermittelt wegen des Verdachts versuchten Totschlags. Hintergründe sind bislang unklar. Mittlerweile befindet sich der 29-Jährige auf dem Weg der Besserung. Nun sucht die Polizei nach Zeugen, die Angaben zum Tathergang oder zu möglichen Tatverdächtigen machen können. Hinweise werden von der Polizei Oberhausen unter der Telefonnummer 0208/826-0 entgegen genommen. /StM/JH

