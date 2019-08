Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norden - Außenspiegel angefahren und geflüchtet; Norden - Unfallflucht an Lessingstraße

Altkreis Norden (ots)

Verkehrsgeschehen

Norden - Außenspiegel angefahren und geflüchtet

Ein roter Renault Clio ist am vergangenen Donnerstag, 22.08.2019, auf der Leezdorfer Straße in Leezdorf beschädigt worden. Im Begegnungsverkehr geriet ein entgegenkommendes Fahrzeug gegen 20:40 Uhr auf die andere Spur und touchierte den Renault am linken Außenspiegel. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, fuhr die Verursacherin davon. Sie soll einen blauen Kleinwagen gefahren sein. Die Verursacherin und Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen unter Telefon 04931 9210.

Norden - Unfallflucht an Lessingstraße

Ein grauer VW Golf ist am vergangenen Donnerstag, 22.08.2019, an der Lessingstraße in Norden beschädigt worden. Ein unbekannter Autofahrer fuhr vermutlich beim Vorbeifahren gegen das geparkte Auto und beschädigte es an der Front der Fahrerseite. Der Wagen war zum Tatzeitpunkt zwischen 21 Uhr und 23 Uhr am Fahrbahnrand abgestellt. Der Verursacher fuhr davon, ohne eine Regulierung des Schadens zu ermöglichen. Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04931 9210.

