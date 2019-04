Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Kandern: Einbruch in Wohnhaus - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Samstagabend wurde in ein Wohnhaus in der Lichsengasse eingebrochen. Durch ein aufgebrochenes Fenster stieg die Täterschaft in das Haus ein und durchsuchte sämtliche Räume. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden elektronische Geräte und Schmuck entwendet. Die Kriminalpolizei Lörrach, Tel. 07621/176-0, sucht Zeugen.

