POL-FR: Verkehrsunfall unter dem Einfluss von Alkohol und berauschender Mittel

Landkreis Lörrach, Gemeinde Schwörstadt.

Am frühen Sonntagmorgen befuhr eine 21-jährige Fahrzeugführerin mit ihrem VW Golf die Kreisstraße von Niederdossenbach in Richtung Schwörstadt. Vermutlich aufgrund der den Fahrbahnverhältnissen nicht angepassten Geschwindigkeit, kam sie auf der nassen Fahrbahn, in einer Rechtskurve, ins Schleudern und prallte, mit dem Fahrzeug, gegen einen Baum auf der rechten Seite. Die Fahrzeugführerin wurde hierbei leicht verletzt, am Fahrzeug entstand ein Totalschaden von ca. 1500,- EUR.

Da weiterhin der Verdacht einer alkoholischen Beeinflussung und der Einnahme illegaler Substanzen bestand, wurde eine Blutentnahme im Kreiskrankenhaus Rheinfelden durchgeführt und der Führerschein einbehalten. Nach Abschluss der Ermittlungen wird sich die Staatsanwaltschaft Lörrach mit dem Unfallgeschehen befassen.

