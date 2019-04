Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Angetrunkener Autofahrer

Freiburg (ots)

Landkreis Lörrach

Stadt Rheinfelden

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde in Rheinfelden der 51-jährige Fahrer eines Nissans in der Friedrichstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen dieser Kontrolle wurde bei dem Autofahrer ein Alkoholtest durchgeführt. Das Gerät zeigte ein Ergebnis von über 0,5 Promille an. Der 51-Jährige musste nach erfolgter Kontrolle den Heimweg zu Fuß antreten. Ihn erwarten nun ein Bußgeld in Höhe von mindestens EUR 500 sowie ein einmonatiges Fahrverbot.

Stand: 14:45 Uhr

FLZ/as (RR)

