POL-FR: Unfallflucht in der Römerstraße, Rheinfelden

Freiburg (ots)

Landkreis Lörrach

Stadt Rheinfelden

Bereits am Freitag ereignete sich eine Unfallflucht in der Römerstraße. Der 53-jährige Geschädigte hatte seinen Renault Transporter auf einem Parkplatz entlang der Römerstraße an der Ecke Edmund-Schweizer-Straße geparkt. Im Zeitraum zwischen 08.00 Uhr und 17.00 Uhr muss es zu einem Streifvorgang durch ein anderes Fahrzeug gekommen sein. Am Transporter war ein Schaden in Höhe von ca. 800 EUR entstanden. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Personen, die Hinweise zum Unfallverursacher oder auch zum Unfallhergang geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Rheinfelden unter der Telefonnummer 07623 7404-0 zu melden.

14:45 uhr

FLZ/as (RR)

