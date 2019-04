Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Landkreis Emmendingen: Tödlicher Verkehrsunfall auf der B294 bei Biederbach - Folgemeldung

Freiburg (ots)

Der 76-jähriger Lenker eines VW Busses befuhr die B295 bei Biederbach-Heidenacker talwärts und kam in einer langgezogenen Rechtskurve, vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit, zu weit nach links. Dort kollidierte er mit einem entgegenkommenden Reisebus. Der Unfallverursacher wurde hierbei in seinem Fahrzeug eingeklemmt und verstarb noch an der Unfallstelle. Im Reisebus, welcher zum Unfallzeitpunkt mit 42 Personen besetzt war, wurden bei der Kollision der Fahrer und weitere fünf Insassen leicht verletzt. Die Fahrgäste konnten ihre Fahrt in einem Ersatzbus fortsetzen. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt ca. 50.000 Euro.

Die Sperrung konnte, nachdem die Fahrzeuge geborgen und die Fahrbahn gereinigt worden war, gegen 22:30 Uhr wieder aufgehoben werden. Im Einsatz waren mehrere Streifenbesatzungen der Polizei sowie die Feuerwehren Mühlenbach und Elzach, das THW Biberach und die Straßenmeisterei Waldkirch. Der Rettungsdienst war mit einem Rettungshubschrauber, zwei Notärzten und vier RTW vor Ort.

Hinweise zum Unfallgeschehen nimmt die Verkehrspolizei Freiburg unter: 0761/882-3100 entgegen.

Erstmeldung: Gegen 17.30 Uhr kam es auf der B 294 im Bereich Biederbach zu einem schweren Verkehrsunfall bei dem ein Reisebus und ein Kleinbus beteiligt sind. Nach ersten Erkenntnissen wurde eine Person im Kleinbus eingeklemmt, über weitere Verletzte ist derzeit nichts bekannt. Die Rettungsmaßnahmen dauern an. Die B 294 ist zwischen Schrahöfe und B33 in Haslach im Kinzigtal in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Ortskundige Autofahrer werden gebeten, das Gebiet weiträumig zu umfahren. Es wird darum gebeten von Nachfragen abzusehen, es wird nachberichtet. FLZ PPFR

