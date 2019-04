Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Altstadt: Versammlung der "Katholischen Jugendbewegung e.V." verläuft insgesamt friedlich - Folge- und zugleich Abschlussmeldung

Freiburg (ots)

Am 26.04.2019 fand in Freiburg ab 17.00 Uhr eine angemeldete Versammlung der "Katholischen Jugendbewegung e.V." mit Aufzug im Bereich der Freiburger Altstadt und Kundgebungen in der Humboldtstraße und am Kartoffelmarkt statt.

Dem Polizeipräsidium Freiburg mit starker Unterstützung des Polizeipräsidiums Einsatz gelang es hierbei, einen insgesamt weitestgehend störungsfreien Versammlungsverlauf zu gewährleisten. Lediglich vereinzelt kam es zu Beeinträchtigungen, beispielsweise in Form von kurzfristigen Blockadeaktionen. Hierbei kam es auch zu gelegentlichen Rangeleien mit den Einsatzkräften. Verletzt wurde hierbei nach derzeitigem Kenntnisstand niemand.

Insgesamt nahmen ca. 100 Personen an der angemeldeten Versammlung teil. Etwa 400 Gegendemonstranten zuzüglich einer nicht näher zu definierenden Anzahl von Personen, die aus der Gruppe der Passanten heraus ihren Protest gegen die Versammlung kund taten begleiteten den Versammlungsverlauf.

Die Versammlung löste sich gegen 18.30 Uhr nach der Abschlusskundgebung am Kartoffelmarkt auf.

Erstmeldung:

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Freiburg begleitet aktuell einen Polizeieinsatz anlässlich einer angemeldeten Versammlung der "Katholischen Jugendbewegung e.V." im Bereich der Freiburger Innenstadt.

Polizeirat Martin Lamprecht wird als Pressesprecher des Polizeipräsidiums Freiburg mit Beginn der Einsatzmaßnahmen vor Ort befindlich und über 0761 882-1010 für Medienanfragen erreichbar sein.

Mit kurzfristigen Einschränkungen des öffentlichen Personennahverkehrs im Bereich der Innenstadt Freiburg ist insbesondere ab 17.00 Uhr zu rechnen.

Gegebenenfalls werden während des Polizeieinsatzes Informationen über die Social-Media-Kanäle des Polizeipräsidiums Freiburg veröffentlicht.

Diese erreichen Sie wie folgt: - Facebook: facebook.com/PolizeiFreiburg - Twitter: twitter.com/PolizeiFR

Es wird nachberichtet.

