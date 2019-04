Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schwerer Verkehrsunfall - B294 - Biederbach - Vollsperrung

Freiburg (ots)

Erstmeldung:

Gegen 17.30 Uhr kam es auf der B 294 im Bereich Biederbach zu einem schweren Verkehrsunfall bei dem ein Reisebus und ein Kleinbus beteiligt sind.

Nach ersten Erkenntnissen wurde eine Person im Kleinbus eingeklemmt, über weitere Verletzte ist derzeit nichts bekannt.

Die Rettungsmaßnahmen dauern an. Die B 294 ist zwischen Schrahöfe und B33 in Haslach im Kinzigtal in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Ortskundige Autofahrer werden gebeten, das Gebiet weiträumig zu umfahren.

Es wird darum gebeten von Nachfragen abzusehen, es wird nachberichtet.

