POL-FR: Körperverletzung am Pfandautomaten

Am Samstagnachmittag gegen 16.15 Uhr, kam es in der Norma-Filiale in der Robert-Bosch-Straße zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei 36 und 51 jährigen Männern. Offensichtlich gab es eine Uneinigkeit über die Benutzung des Flaschenpfandautomaten. Nach einem zunächst verbalen Streit wurde der Geschädigte mit dem Einkaufswagen angerempelt und verletzt, anschließend erhielt er einen Kopfstoß und ging zu Boden. Zur Klärung des Sachverhalts werden Zeugen des Vorfalls gebeten, sich beim Polizeirevier Rheinfelden unter der Tel.Nr. 07623/74040 zu melden.

