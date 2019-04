Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort, Fahrzeugführer stand unter Alkoholeinfluss

Freiburg (ots)

Landkreis Lörrach, Stadt Rheinfelden

In der Nacht von Samstag auf Sonntag, gegen 23.30 Uhr, befuhr ein 36-jähriger Fahrzeugführer mit seinem VW die Schildgasse stadteinwärts und wollte nach rechts in die Scheffelstraße abbiegen. Vermutlich aufgrund seiner deutlichen Alkoholeinwirkung beschädigte er beim Abbiegen ein Verkehrszeichen und fuhr anschließend weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Durch einen aufmerksamen Zeugen wurde das Polizeirevier Rheinfelden verständigt. Dessen Streife konnte das unfallbeschädigte Fahrzeug samt Fahrer noch in der Nähe feststellen. Aufgrund der Alkoholisierung musste der Fahrzeugführer sich einer Blutentnahme unterziehen und seinen Führerschein in Verwahrung geben. Am Verkehrszeichen entstand ein Schaden von ca. 150,- EUR, an seinem Fahrzeug ein Schaden von geschätzt 3000,- EUR.

Der Fahrzeugführer wird sich jetzt vor der Staatsanwaltschaft in Lörrach verantworten müssen.

FLZ Fi / Fi

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

PvD

Telefon: 0761/882-0

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell