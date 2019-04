Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Auseinandersetzung in einem Bistro fordert zwei Leichtverletzte

Freiburg (ots)

Zu einer Auseinandersetzung in der Basler Straße kam es am Sonntag gegen 20.40 Uhr. Nach den bisherigen Erkenntnissen setzte sich ein Mann ohne Zustimmung an einen Tisch, an welchem bereits mehrere Personen saßen. Unvermittelt soll er die Personen dann beleidigt haben. Hierauf angesprochen kam es schließlich zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei welcher ein Mann von dem ungebetenen Gast einen Faustschlag abbekam und ein weiterer umgestoßen wurde. Beide zogen sich leichte Verletzungen am Kopf zu. Das Polizeirevier Lörrach ermittelt gegen den 43jährigen Mann wegen Körperverletzung und Beleidigung.

