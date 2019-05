Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Zwei Pferde auf Tour

Lauterecken (ots)

Wildtiere sowie ausgebrochene Nutztiere auf den Straßen sind im ländlichen Raum keine Ausnahme. So meldeten am frühen Freitagmorgen (04:45 Uhr) Verkehrsteilnehmer zwei freilaufende Pferde auf der Landstraße im Verbandsgemeindebereich Lauterecken-Wolfstein. Die Polizeidienststelle konnte die Pferdehalterin telefonisch relativ schnell erreichen, doch sie hatte gerade starke Wehen und war auf dem Weg ins Krankenhaus. Ihr Vertreter war aufgrund eines eingegipsten Fußes nicht "einsatzfähig". Zahlreiche Telefonate waren erforderlich um in ihrem Bekanntenkreis jemand zu finden, der sich der Tiere annehmen konnte, sodass sie schließlich zurück auf ihre Koppel kamen.

