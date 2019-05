Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Kandel - Trunkenheit im Verkehr

Kandel (ots)

Am 03.05.2019, gegen 17:30 Uhr, wurde durch einen Zeugen mitgeteilt, dass soeben eine betrunkene männliche Person in seinen Pkw Mini Cooper Cabrio gestiegen und fort gefahren sei. An der Halteranschrift des besagten Pkw konnte der 51jährige Halter angetroffen werden. Ein Atemalkoholtest erbrachte einen Wert von 1,89 Promille. Er wurde zu hiesiger Dienststelle verbracht und eine Blutprobe entnommen. Er muss sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr strafrechtlich verantworten und ist seinen Führerschein erst mal los. Da sich der 51jährige in einer psychischen Ausnahmesituation befand, wurde er im Anschluss einer Fachklinik überstellt.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wörth am Rhein

Dirk Wecke, PHK

Hanns-Martin-Schleyer-Straße 2

76744 Wörth am Rhein

Telefon: 07271 9221 0

Fax: 07271 9221 23

E-Mail: piwoerth@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell