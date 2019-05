Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrsunfall mit Personenschaden durch Wild

Landau (ots)

Am 03.05.2019 um 22:59 Uhr befuhr ein 18-Jähriger aus dem Bereich Südliche Weinstraße die B48 von Gleishorbach kommend in Fahrtrichtung Bad Bergzabern. Kurz nach der Abfahrt B38 versuchte der 18-Jährige zwei Rehen auf der Fahrbahn auszuweichen. Hierbei verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte frontal mit der entgegenkommenden 21-jährigen aus dem Bereich Südliche Weinstraße. Beide Unfallbeteiligten wurden leicht verletzt und zur weiteren Versorgung ins Krankenhaus verbracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten mittels Abschleppdienst an der Unfallstelle abgeholt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von 12.000EUR Die B48 musste für die Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge komplett gesperrt werden.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Landau



Telefon: 06341-287-0

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell