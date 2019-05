Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben - Handy- und Gurtmuffel kontrolliert

Edenkoben (ots)

Am Freitag, den 03.05.19, zwischen 11.40 und 12.55 Uhr wurden durch die Polizeiinspektion Edenkoben Verkehrskontrollen in der Staatsstraße in Edenkoben durchgeführt. Insgesamt waren 19 Fahrzeugführer nicht angeschnallt, einer nutzte das Handy während der Fahrt und bei einem Lkw war die Ladung nicht ordnungsgemäß gesichert.

