Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Teurer Hexenstreich

Schweigen-Rechtenbach (ots)

In der Hexennacht wurde in der Hauptstraße ein weißer Van, ein VW Touran mit SHK-Kennzeichen, ringsum zerkratzt. Der Pkw muss neu lackiert werden. Die Schadenshöhe dürfte mehrere tausend Euro betragen. Hinweise zu dem oder den Verursachern bitte an die Polizei in Bad Bergzabern. Tel. 06343 93340

