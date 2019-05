Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben - Trickbetrüger erbeutet über 1000EUR von älterer Dame

Am Donnerstag (02.05.) hob eine 83jährige Dame bei der Postbank in Edenkoben (Bahnhofstr.) 1000EUR ab und wurde kurze Zeit später in der Weinstraße durch einen unbekannten Mann angesprochen. Er bat darum einen Euro gewechselt zu bekommen in kleinere Münzen und warf dann den Euro in das Münzenfach der Frau. Zuhause angekommen bemerkte die gutmütige Dame das Fehlen des gesamten Scheingeldes (über 1000EUR). Es ist stark zu vermuten, dass der Mann mit seinen Fingern unbemerkt das Geld aus dem Geldbeutel herausfischte, während er den Euro in das Münzenfach warf. Diese Vorgehensweise ist bei der Polizei hinlänglich als Trickdiebstahlsmasche bekannt. Der Mann wird als 1,70m groß mit normaler Figur beschrieben. Etwa 50-60 Jahre alt, wenige graue Haare; er trug ein buntes Hemd mit Strickjacke und sprach deutsch ohne Akzent. Hinweise an die Polizei in Edenkoben unter Tel. 06323 9550.

