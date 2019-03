Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Handschuhe entwendet

Bad Bergzabern (ots)

Bereits am 13.03.19, in der Zeit von 20:15-21:45 Uhr, wurde in der Sporthalle am Schulzentrum ein Paar Fahrradhandschuhe der Marke "Globetrotter entwendet. Die Handschuhe waren in der Umkleide abgelegt und haben einen Wert von ca. 60.- EUR

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bad Bergzabern



Telefon: 06343-93340

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell