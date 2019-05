Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Kreis SÜW - Tochter rastet wegen Handy aus

Kreis SÜW (ots)

Am gestrigen Nachmittag (02.05.) gerieten zu Hause eine Mutter und ihre 16jährige Tochter in handfesten Streit und riefen die Polizei Edenkoben auf den Plan. Als Streitgrund gab die Mutter an, ihrer Tochter aus erzieherischen Gründen das Handy abgenommen zu haben, was dieser überhaupt nicht gefiel und sie als Antwort sogleich der Mutter eine leere Glasflasche gegen den Kopf schlug. Durch die Polizei konnte die Situation vor Ort beruhigt werden. Das Handy blieb vorerst bei der (leichtverletzten) Mutter, dafür bekommt die Tochter nun eine Strafanzeige wegen gefährlicher Körperverletzung und wird sich dafür verantworten müssen.

