POL-NOM: Verkehrsunfallflucht

Uslar (ots) - USLAR/SOHLINGEN (stüw.) Am Mittwoch, 28.11.2018, gegen 07.40 Uhr, befuhr eine 40-jährige Frau aus Uslar mit ihrem Pkw den Gemeindeverbindungsweg zwischen der Bleichstraße in Sohlingen und dem Försterweg in Uslar in Richtung Uslar. Ihr kam ein Pkw mit Anhänger entgegen. Vom Anhänger ragten Teile in die Gegenfahrbahn, so dass es zu einer Berührung zwischen der Ladung und ihrem Pkw kam. Dabei wurde ihr Pkw beschädigt. Der entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 400,- Euro. Der Führer des verursachenden Pkw entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Bei diesem Pkw soll es sich eventuell um einen silbernen Pkw des Herstellers Mercedes gehandelt haben. Der Pkw oder der Anhänger trug das Kennzeichen NOM-?? 65. Zeugenhinweise erbittet das Polizeikommissariat Uslar unter der Rufnummer 05571/926000.

