Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfallflucht auf dem HIT-Parkplatz

Hachenburg (ots)

Am Samstag, dem 27.04.2019, zwischen 12:00 Uhr und 13:00 Uhr kam es auf dem HIT-Parkplatz in Hachenburg zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein geparkter weißer Ford Fiesta wurde durch ein unbekanntes Fahrzeug vermutlich beim Ein-oder Ausparken beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise an die Polizei Hachenburg: 02662-95580

